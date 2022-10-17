Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В церкви Успения в Мелетово прошли работы по консервации памятника

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Уборку интерьеров и работы по консервации памятника провели в церкви Успения в Мелетово. Работы в связи с наступающим осенне-зимним сезоном сотрудники отдела хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Это необходимо для сохранности уникальных фресок начала XV века, которыми покрыто внутреннее пространство храма.

«Подобная процедура проводится с памятником ежегодно, каждую осень хранители церкви запечатывают ее, чтобы исключить проникновение холода и влажности. Поскольку окна и двери памятника не реставрировали, они негерметичны и пропускают холодный воздух, влажность и мелких насекомых, что негативно влияет на сохранность уникальных фресок храма», - отмечается в сообщении.

Сотрудники музея-заповедника провели работы по закрытию и герметизации всех отверстий церкви, отдельное внимание было уделено уплотнению оконных проемов и утеплению старой входной двери притвора. Эти мероприятия позволят поддерживать оптимальные температуру и влажность в памятнике на протяжении зимнего периода.

Помимо этого, была проведена уборка самого помещения храма – мытье полов и обеспыливание лесов, а также дезинсекция – обработка от насекомых.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 октября 2022

Концерт «Волшебница арфа» состоится в Пскове
17 октября 2022

Псковичи примут участие в съемках сериала «Условный мент»
17 октября 2022

В Госархиве рассказали об ущербе, причиненном нацистами Пушкинскому заповеднику
16 октября 2022

Студенты привели в порядок территорию около церкви в Пыталово
16 октября 2022

Волонтеры помогли собрать новые будки для приюта в Пскове
16 октября 2022

Директор Пушкинского Заповедника рассказал о планах на грядущий год
16 октября 2022

Паровое отопление проведут в Варваринской церкви в Печорах
16 октября 2022

Активисты благоустроили спортивную трассу в Великолукском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...