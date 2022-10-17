В церкви Успения в Мелетово прошли работы по консервации памятника

13:45, 17 октября 2022, ПАИ

Уборку интерьеров и работы по консервации памятника провели в церкви Успения в Мелетово. Работы в связи с наступающим осенне-зимним сезоном сотрудники отдела хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Это необходимо для сохранности уникальных фресок начала XV века, которыми покрыто внутреннее пространство храма.

«Подобная процедура проводится с памятником ежегодно, каждую осень хранители церкви запечатывают ее, чтобы исключить проникновение холода и влажности. Поскольку окна и двери памятника не реставрировали, они негерметичны и пропускают холодный воздух, влажность и мелких насекомых, что негативно влияет на сохранность уникальных фресок храма», - отмечается в сообщении.

Сотрудники музея-заповедника провели работы по закрытию и герметизации всех отверстий церкви, отдельное внимание было уделено уплотнению оконных проемов и утеплению старой входной двери притвора. Эти мероприятия позволят поддерживать оптимальные температуру и влажность в памятнике на протяжении зимнего периода.

Помимо этого, была проведена уборка самого помещения храма – мытье полов и обеспыливание лесов, а также дезинсекция – обработка от насекомых.