Правительство России продлило действие семейной ипотеки

14:38, 17 октября 2022, ПАИ

Правительство РФ продлевает действие программы семейной ипотеки - теперь она доступна до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство продлевает действие «Семейной ипотеки», чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года», — заявил он на совещании с вице-премьерами, передает агентство «Прайм».

Премьер напомнил, что эта программа реализуется по инициативе главы государства уже более 4 лет, а с середины прошлого года распространяется на родителей не только с двумя и более детьми, но и с одним ребенком, рожденным не ранее 1 января 2018 года: такие семьи могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья.

«В следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей. А общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около триллиона рублей», — сказал Мишустин.