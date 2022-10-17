Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Жителя Новосокольников заключат под стражу за убийство собутыльника

Под стражу заключат 59-летнего жителя Новосокольнического района за убийство собутыльника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 14 октября с 13:00 до 21:00 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в городе Новосокольники, в ходе ссоры, которая возникла на почве личных неприязненных отношений, взял нож и нанес потерпевшему не менее одного удара в область груди. От полученного ранения мужчина скончался.

Суд установил, что обвиняемый ранее неоднократно судим, в том числе в 1988 году за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

В итоге решено заключить его под стражу до 13 декабря 2022 года включительно. Постановление в законную силу пока не вступило.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 октября 2022

Семьи погибших в теракте на Белгородском полигоне получат по два миллиона рублей
17 октября 2022

За незаконную выдачу удостоверений на управление судами наказали инспекторов в Пскове
17 октября 2022

В Псковской области бездомный обокрал дачу петербуржца
17 октября 2022

Врачи спасают жизнь участника трагического ДТП в Печорском районе
17 октября 2022

Два человека пострадали в ночном ДТП в Себежском районе
16 октября 2022

Два человека госпитализированы в ДТП в центре Пскова

16 октября 2022

Публикуем фоторепортаж с места трагического ДТП в Печорском районе

16 октября 2022

Пострадавший в ДТП мотоциклист скончался в медучреждении


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...