Жителя Новосокольников заключат под стражу за убийство собутыльника

16:17, 17 октября 2022, ПАИ

Под стражу заключат 59-летнего жителя Новосокольнического района за убийство собутыльника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 14 октября с 13:00 до 21:00 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в городе Новосокольники, в ходе ссоры, которая возникла на почве личных неприязненных отношений, взял нож и нанес потерпевшему не менее одного удара в область груди. От полученного ранения мужчина скончался.

Суд установил, что обвиняемый ранее неоднократно судим, в том числе в 1988 году за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

В итоге решено заключить его под стражу до 13 декабря 2022 года включительно. Постановление в законную силу пока не вступило.