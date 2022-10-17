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Политика

Зарплату в двойном размере будут получать командированные в новые регионы чиновники

Чиновники, командированные на новые территории РФ, будут получать зарплату в двойном размере и суточные в 8,5 тысяч рублей, говорится в указе президента Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

Из документа следует, что решение принято для повышения уровня социальной защищенности госслужащих, командированных в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Им будет выплачиваться зарплата в двойном размере, а также будут возмещаться дополнительные расходы в размере 8 тыс. 480 рублей за каждый день нахождения в командировке. 

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал с главами территорий договоры о вхождении регионов в состав страны. Конституционный суд России 2 октября признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.

 

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