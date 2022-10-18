Россиянам объяснили, как избежать обмана при приеме на удаленную работу

08:49, 18 октября 2022, ПАИ

Люди, которые ищут удаленную работы, не требующую серьезных усилий, могут столкнуться с мошенниками и потерять деньги и время, предупредил в эфире радио Sputnik эксперт направления специальных сервисов Solar JSOC Александр Вураско.

По его словам, злоумышленники хорошо знают, как использовать желание людей работать таким образом. В большинстве случаев они используют два вида мотивации – негативную, когда сообщают о каких-то проблемах, и позитивную, когда соискатель якобы что-то выиграл или может получить.

«Схемы, связанные с заработком, обычно предполагают позитивную мотивацию. Акцент делается на людях, которые хотят дополнительно заработать деньги, причем желательно дистанционно и без лишних усилий. Тут открывается огромный простор для различных махинаций», – рассказал Вураско.

Он объяснил, как работают схемы обмана с предложениями «подработки». Есть ряд несколько ключевых сценариев обмана в этой области. Например, человек должен что-то купить, прежде чем заработать деньги. «Бывали истории с покупкой униформы или оборудования для работы, иногда требуется приобрести софт для выполнения должностных задач. Иногда вам предлагают закупить продукцию и перепродать ее с комиссией или кешбэком. Нередко потенциальная жертва сначала что-то зарабатывает или видит, как на ее счет приходят деньги, а потом лишается всего. Этот принцип применяют и классические мошенники с наперстками, и карточные шулеры, и так называемые работодатели», – отметил Вураско.

Эксперт советует вести себя осмотрительно, чтобы не попасться на уловки мошенников. «Запрашивайте у работодателя дополнительные сведения о нем или о компании, смотрите отзывы. Отношения должны быть урегулированы юридически. Если заключается трудовой договор, то вы знаете, с кем имеете дело. Если никакие документы подписывать не нужно, а деньги обещают перевести вам на карту, то вы никак не защищены. Факт того, что потенциальный работодатель просит совершить манипуляции, связанные с финансовыми затратами, или предоставить данные банковской карты, а не данные счета, которые нужны для зачисления зарплаты, также должен насторожить соискателя», – добавил Вураско.