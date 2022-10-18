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Общество

Штрафы за пропаганду ЛГБТ достигнут 10 млн рублей, заявил спикер Госдумы

В случае утверждения нового закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений штрафы за их нарушение составят до 800 тысяч рублей для физических лиц и до 10 млн рублей — для юридических, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующие законопроекты депутаты планируют рассмотреть 27 октября.

Володин напомнил, что ранее он запустил опрос, в котором спросил пользователей, считают ли необходимым введение запрета пропаганды нетрадиционных ценностей. «Абсолютное большинство высказалось за необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений», – сообщил он.

На эту тему прошли парламентские слушания, напомнил он. Согласно основным положениям законопроектов, в СМИ, интернете, книгах, кино, рекламе и других источниках информации запрещается пропаганда ЛГБТ, педофилии, демонстрация ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола.

«Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания. От тьмы, распространяемой США и европейскими государствами», – подчеркнул Володин.

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