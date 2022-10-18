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Политика

Парламент Эстонии признал Россию «государством-спонсором терроризма»

Парламент Эстонии утвердил заявление, которым осудил «аннексию» территорий Украины и «объявил российский режим террористическим». Решение принято 18 октября, сообщает err.ee.

Заявление поддержали 88 депутатов парламента, воздержавшихся или проголосовавших против не было.

В то же время представленные пять поправок к документу были отклонены. Оппозиционная партия хотела включить в текст заявления призыв к странам-членам Европейского союза и НАТО отозвать своих послов из Москвы и закрыть все дипломатические представительства в России, кроме посольств. Также в документ хотели включить призыв к государствам-членам Евросоюза не позволять российским гражданам получать убежище в странах-членах ЕС и высылать граждан, подлежащих мобилизации в Россию.

Еще три поправки представляли собой призывы к правительству ЭР - проинформировать российские власти о решении Эстонии выйти из дальнейшего процесса заключения договора о границе, если в рамках этого процесса Россия потребует от эстонской стороны уступок своей законной территории, полностью закрыть пограничный переход на эстонско-российской границе и в ускоренном порядке разоружить находящихся в Эстонии граждан России и Белоруссии.

«Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию - государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации», – отмечается в проекте.

Согласно проекту, Рийгикогу также осуждает объявление и проведение российским режимом мобилизации, нарушающей международное право, отмечая, что «мобилизация, проведенная с целью продолжения преступной агрессии, является преступлением против мира».

Согласно проекту резолюции, Рийгикогу также поддерживает требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Европейского союза проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника Белоруссии, и санкций в отношении отдельных лиц, а также следить за строгим соблюдением введенных ранее санкций.

Рийгикогу также призывает Европейский союз и НАТО значительно увеличить объем военной и гуманитарной помощи Украине и поддержать послевоенное восстановление государства. «Эстония всеми возможными средствами поддерживает народ, государство и армию Украины в войне с агрессором и верит в победу Украины, так как лишь это восстановит мир в Европе», - говорится в документе.

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