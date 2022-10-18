От помоек до интернета: коллекцию музыкальной аппаратуры выставили в Опочке

15:48, 18 октября 2022, ПАИ

Более 200 экспонатов звуковоспроизводящей аппаратуры собрал опочанин Сергей Васильев за 5 лет, часть из них он представил в рамках празднования 608-летия со дня основания города. Об этом сообщает районная газета «Красный маяк».

«В молодости я увлекался музыкой, проводил дискотеки, играл в ансамбле. А в 50 лет увидел электрофон «Вега-104», и у меня появился интерес. Собираю, где только могу. От помоек и комиссионок до электронных торговых площадок. Что-то подарили друзья на 60-летие», – рассказал Сергей Васильев.

Есть у коллекционера по-настоящему редкие вещи, которые, по его признанию, «греют душу». «Вот, например, редкий магнитофон «VEF 287». А недавно ко мне в коллекцию попала живая легенда – «Корвет 038». В СССР их были единицы. Небольшую партию этих электропроигрывателей выпустил советский военно-космический завод», – поделился опочанин.

Аппаратура из коллекции Сергея Васильева располагается на выставке в хронологическом порядке. Сначала граммофон, затем патефоны, электропроигрыватели, радиолы, радиограммофоны и так далее. Экспонаты содержатся в идеальном состоянии. Вся аппаратура исправна и работает, что опочецкий коллекционер с удовольствием демонстрировал посетителям. «Иголка плавно опускалась на край виниловой пластинки, и раритет оживал, наполняя выставочный зал Дома культуры такими узнаваемыми довоенными композициями или зарубежными шлягерами прошлых лет», — говорится в сообщении.

«Я думал просто сфотографировать каждый экспонат, но жена Елена мою идею не одобрила. Она сказала: «Зачем делать скучные фото, если можно сделать необычные?» – рассказал Сергей. Так появился второй раздел выставки – фотонатюрморты. Елена не просто сфотографировала каждый предмет звуковоспроизводящей аппаратуры из коллекции мужа, а создала с их помощью картины. Для придания полотнам духа уходящей эпохи в ход пошли семейные фотографии, старые газеты, статуэтки, любые предметы, подходящие для реализации задумки автора.



Ещё одним из разделов выставки стали духовые и народные инструменты. Их жена коллекционера, как директор Детской школы искусств, представила опочецкой публике из запасников музыкального отделения учреждения. «Эти инструменты у нас очень долго хранились, мы о них заботились, стараясь не разрушить первозданный облик. Духовые музыкальные инструменты, которые остались ещё от действующих в Опочке духовых оркестров, и народные инструменты впоследствии станут экспонатами музея, который мы планируем создать на базе Детской школы искусств. У каждого из них своё прошлое», — отметила директор школы искусств.



Для участников выставки работает фотозона. На выходе посетителей провожала манекен Маруся в народном костюме и с полными вёдрами. А встретить девушку с полными вёдрами в день Покрова – к большой удаче.