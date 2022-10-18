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Экономика

На псковском заводе «Титан-Полимер» идёт монтаж оборудования

На заводе «Титан-Полимер» в Псковском районе идёт монтаж технологического оборудования производства. На смонтированном оборудовании приступили к пусконаладочным работам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе завода.

Представители компании Dornier подключают основную технологическую линию производства. Одновременно ведётся пусконаладка высококачественного оборудования компании Kampf для продольной и поперечной резки плёнки.

Производство БОПЭТ-пленок в Пскове ориентировано на удовлетворение потребностей отечественного рынка в порядке импортозамещения.

БОПЭТ-пленки широко используются во всем мире. Они необходимы в пищевой отрасли (гибкая упаковка), электротехнической отрасли (кабели, изоляция, ламинаты), в медицине (рентгеновские пленки, имплантаты, тубы) и промышленности (пленка для окон, автомобильных стекол).

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