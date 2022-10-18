Россельхозбанк запускает семейный потребкредит с фиксированной ставкой 8,9%

17:36, 18 октября 2022, ПАИ

Россельхозбанк объявил о запуске нового продукта – кредита «Семейное предложение» с фиксированной ставкой 8,9% годовых.

Потребительский кредит до 5 млн рублей доступен семьям на срок 5 лет, единая ставка 8,9% применяется независимо от суммы кредита при условии оформления личного страхования. Обязательное условие – участие в сделке обоих супругов.

«Кредитом могут воспользоваться семьи, маленькие и большие, на глобальные и скромные цели. При этом фиксированная ставка, единая для любой семьи, позволяет определиться с выбором кредитного предложения, точно рассчитывать будущие выплаты и учитывать их при планировании семейного бюджета», – отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Для оформления кредита достаточно паспорта гражданина РФ клиентам, получающим зарплату/пенсию на карту Россельхозбанка, а также клиентам с подтверждённой записью на портале госуслуг. Оформить заявку на кредит можно только в отделениях РСХБ. Срок действия предложения – до конца 2022 года.

Россельхозбанк предлагает несколько продуктов, ориентированных на семейные пары, одним из самых популярных стала сельская ипотека по льготной ставке 3%. Также в банке можно оформить ипотеку с государственной поддержкой семей с детьми по ставке от 5%.

Подробности на сайте банка.