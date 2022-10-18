Псковские профсоюзы помогли детским учреждениям

18:08, 18 октября 2022, ПАИ

Псковский облсовпроф завершил сбор канцелярских товаров, книг, настольных и развивающих игр, наборов для творчества и сладостей в рамках благотворительной акции «Подари ребёнку праздник», приуроченной к началу учебного года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В акции приняли участие активисты отраслевых профсоюзов, сотрудники аппарата облсовпрофа, санатория «Хилово» и «Голубые озера», члены первичных профсоюзных организаций Псковской областной коллегии адвокатов, Псковской таможни, объединённого комитета профорганизаций УМВД России по Псковской области.

Все собранные в ходе акции вещи молодежный совет облсовпрофа совместно с председателем областной профсоюзной организации работников госучреждений и обслуживания Татьяной Победовой, представителями профсоюза здравоохранения передали в Бобровский детский дом-интернат, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Печорского района, а также в Бельско-Устьенский детский дом-интернат.