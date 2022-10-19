Спрос на специалистов-вахтовиков вырос в Псковской области

09:32, 19 октября 2022, ПАИ

В Псковской области вырос спрос на специалистов, которые готовы работать вахтовым методом. Сегодня размещено на 20% больше вахтовых вакансий, чем осенью 2021 года, сообщает hh.ru.

Активнее всего работодатели Псковской области ищут специалистов из сфер: «‎рабочий персонал»‎ (69% вакансий от общего числа), «‎строительство и недвижимость‎»‎ (43%), «‎транспорт и логистика‎»‎ (24%), «‎производство»‎ (17%), «‎ИТ»‎ (16%), «‎продажи» (14%).‎

Наибольший спрос на новых работников на вахтовые вакансии, демонстрируют компании из Пскова (80% активных вакансий от общего числа) и Великих Лук (16%).

Средняя предлагаемая зарплата осенью 2022 года в Псковской области на вахтовых вакансиях составляет 100 000 рублей , что на 23% больше осенних показателей зарплаты в 2021 году. Также изменился уровень зарплаты у ряда наиболее востребованных специалистов. Так, за год предлагаемая зарплата выросла для инженеров на 24% и составляет 120 000 рублей , для машинистов на 10% (114 000), водителей на 5% и составляет 105 250₽. При этом в 81% вакансий, средняя предлагаемая зарплата от 90 000 рублей.

Сегодня уровень конкуренции в Псковской области на вахтовые вакансии низкий и составляет всего 1-2 человека на вакансию. Это значит, что соискателям довольно легко найти подходящую работу.