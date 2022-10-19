Спрос на специалистов-вахтовиков вырос в Псковской области
В Псковской области вырос спрос на специалистов, которые готовы работать вахтовым методом. Сегодня размещено на 20% больше вахтовых вакансий, чем осенью 2021 года, сообщает hh.ru.
Активнее всего работодатели Псковской области ищут специалистов из сфер: «рабочий персонал» (69% вакансий от общего числа), «строительство и недвижимость» (43%), «транспорт и логистика» (24%), «производство» (17%), «ИТ» (16%), «продажи» (14%).
Наибольший спрос на новых работников на вахтовые вакансии, демонстрируют компании из Пскова (80% активных вакансий от общего числа) и Великих Лук (16%).
Средняя предлагаемая зарплата осенью 2022 года в Псковской области на вахтовых вакансиях составляет 100 000 рублей, что на 23% больше осенних показателей зарплаты в 2021 году. Также изменился уровень зарплаты у ряда наиболее востребованных специалистов. Так, за год предлагаемая зарплата выросла для инженеров на 24% и составляет 120 000 рублей, для машинистов на 10% (114 000), водителей на 5% и составляет 105 250₽. При этом в 81% вакансий, средняя предлагаемая зарплата от 90 000 рублей.
Сегодня уровень конкуренции в Псковской области на вахтовые вакансии низкий и составляет всего 1-2 человека на вакансию. Это значит, что соискателям довольно легко найти подходящую работу.