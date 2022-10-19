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Происшествия

Великолучанин устроил поножовщину в автосервисе из-за громкой музыки

1,5 года колонии получил великолучанин за нападение с ножом на сотрудников автосервиса из-за громкой музыки, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук.

Инцидент произошёл в апреле 2019 года. Великолачанин, живший по соседству с автосервисом, в какой-то момент устал от музыки, игравшей, по его мнению, слишком громко. Выйдя из себя, злоумышленник взял нож и отправился к работникам указанного автосервиса.

Используя малозначительный повод, мужчина затеял с потерпевшими ссору, в ходе которой нанес одному из потерпевших удар ножом в бок, а второму полоснул ножом по лицу.

Одному из потерпевших причинен легкий вред здоровью, другому – тяжкий. Лицо второго пострадавшего в результате нападения было обезображено: по всей его поверхности образовались рубцы.

С учетом исследованных в суде всех фактических обстоятельств произошедшего Великолукский городской суд признал жителя города виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «в» части 2 статьи 115 и пунктами «д» и «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

При этом от наказания за преступление по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) мужчину освободили в связи с истечением сроков давности. За нападение на автосервис мужчине назначено наказание в 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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