Более 100 боеприпасов обнаружили в Пустошкинском районе
106 боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружила местная жительница в Пустошкинском районе. Об этом сообщает районная газета «Вперед».
«Вечером я шла к матери и обратила внимание на недавно вскопанную возле обочины землю, а на ней - какие-то предметы. Оказалось, снаряды», — рассказала женщина.
Женщина позвонила в полицию и была организована охрана опасного места. По вызову прибыли спасатели из Великих Лук и извлекли боеприпасы из земли.
«Возможно, здесь был склад после войны», — предполагает дежурящий возле снарядов старший участковый уполномоченный майор Андрей Жуков. Большинство боеприпасов - это артиллерийские снаряды, около пятнадцати противотанковых и противопехотных.
Специалисты идентифицировали:
ручная граната Ф-1 – 13 единиц;
ручная граната РПГ-40 – 13 единиц;
артиллерийский снаряд 45 мм -13 единиц;
артиллерийский снаряд 76 мм - 35 единиц;
артиллерийский снаряд 120 мм –18 единиц;
артиллерийский снаряд 152 мм –14 единиц.
Специалисты тщательно проверили всё вокруг и ничего не нашли. Найденные снаряды будут транспортированы в безопасное место и обезврежены.