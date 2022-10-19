Более 100 боеприпасов обнаружили в Пустошкинском районе

14:11, 19 октября 2022, ПАИ

106 боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружила местная жительница в Пустошкинском районе. Об этом сообщает районная газета «Вперед».

«Вечером я шла к матери и обратила внимание на недавно вскопанную возле обочины землю, а на ней - какие-то предметы. Оказалось, снаряды», — рассказала женщина.

Женщина позвонила в полицию и была организована охрана опасного места. По вызову прибыли спасатели из Великих Лук и извлекли боеприпасы из земли.

«Возможно, здесь был склад после войны», — предполагает дежурящий возле снарядов старший участковый уполномоченный майор Андрей Жуков. Большинство боеприпасов - это артиллерийские снаряды, около пятнадцати противотанковых и противопехотных.

Специалисты идентифицировали:

ручная граната Ф-1 – 13 единиц;

ручная граната РПГ-40 – 13 единиц;

артиллерийский снаряд 45 мм -13 единиц;

артиллерийский снаряд 76 мм - 35 единиц;

артиллерийский снаряд 120 мм –18 единиц;

артиллерийский снаряд 152 мм –14 единиц.

Специалисты тщательно проверили всё вокруг и ничего не нашли. Найденные снаряды будут транспортированы в безопасное место и обезврежены.