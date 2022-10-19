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Экономика

Сбер: Жители СЗФО вложили в два раза больше денег в обезличенные металлические счета

С января по сентябрь 2022 года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка приобрели обезличенные металлические счета (ОМС) на сумму 2 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.  В количественном выражении прирост составил 50%. Половина открытых с начала года счетов приходится на Санкт-Петербург.

В лидерах по объёму денежных средств, вложенных в драгметаллы в обезличенной форме, – Санкт-Петербург, Калининградская и Ленинградская области, а также Республика Коми. При этом чаще других в СЗФО открывали ОМС жители Петербурга, Ленобласти, Мурманской и Архангельской областей. 

Наибольшим спросом традиционно пользуется золото. Также обезличенные металлические счета можно открыть в серебре, платине и палладии. Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия.

Обезличенные металлические счета – простой и удобный способ инвестировать в драгоценные металлы. Открыть такой счёт можно за несколько секунд в СберБанк Онлайн — он бессрочный, так что переоформлять его не нужно. К тому же для открытия ОМС клиенту не нужно идти в отделение банка и потом заботиться о сохранности металла, как в случае со слитками.

Подробнее об ОМС — на сайте Сбербанка.

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