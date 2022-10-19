Порховские каратисты стали призерами соревнований в Башкирии

16:35, 19 октября 2022, ПАИ

Международный фестиваль по всестилевому карате IASKF «VIII EurAsiaCup» и Всероссийские соревнования по всестилевому карате завершились 16 октября в Стерлитамаке, в Республике Башкирии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-секретарь областной Федерации ММА Олег Лаптев.

В соревнованиях приняли участие 1618 участников из 40 регионов России и ряда стран ближнего зарубежья.

Псковскую область на состязаниях представили воспитанники тренера Константина Бабичева из Порхова.

В итоге Варвара Сафонова заняла второе место в категории 12-13 лет, пк 50. Марина Стронговская стала первой в категории 18+, пк 60.