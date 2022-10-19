Порховские каратисты стали призерами соревнований в Башкирии
Международный фестиваль по всестилевому карате IASKF «VIII EurAsiaCup» и Всероссийские соревнования по всестилевому карате завершились 16 октября в Стерлитамаке, в Республике Башкирии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-секретарь областной Федерации ММА Олег Лаптев.
В соревнованиях приняли участие 1618 участников из 40 регионов России и ряда стран ближнего зарубежья.
Псковскую область на состязаниях представили воспитанники тренера Константина Бабичева из Порхова.
В итоге Варвара Сафонова заняла второе место в категории 12-13 лет, пк 50. Марина Стронговская стала первой в категории 18+, пк 60.
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