Псковичам рассказали о привлекательности сельхозземель в регионе
Сельскохозяйственные земли в Псковской области – это перспективное вложение в будущее, на них можно построить прибыльный бизнес. Виды деятельности могут быть различными, здесь выращивают зерновые и овощные культуры (пшеницу, картофель, капусту), открываются животноводческие и перерабатывающие предприятия.
Особенно актуальным стал вопрос агропромышленной деятельности в период, когда ожидается мировой продовольственный кризис. Человек может прожить без техники, дорогих ремонтов и машин, но не без еды. На собственных землях сельскохозяйственного предназначения в Псковской области удастся отлично зарабатывать и даже стать богатым, ощущая уверенность в будущем.
Преимущества земель сельскохозяйственного назначения в Псковской области:
- преобладают черноземы;
- отличный климат – нежаркое лето и мягкая зима, много осадков в теплое время года;
- невысокая цена за сотку, гектар;
- в непосредственной близости есть объекты инфраструктуры;
- экологически чистая местность;
- большой выбор (по качеству, размеру, прочим критериям);
- для роста культур идеальные условия – в Псковской области два крупных заповедника;
- близость к Белоруссии, Латвии, Эстонии, Ленинградской области.
Однозначно можно сказать, что земли в этой местности перспективны, и стоимость их растет. Вложения могут стать и хорошей инвестицией, отмечают эксперты в этой области.
Некоторые участки уже практически готовы для ведения сельскохозяйственной деятельности, на них есть необходимые сооружения, подведено водоснабжение и электричество.
Цена земель в Псковской области
Участок размером в 7 гектаров можно купить по цене от 190 до 800 тысяч рублей (3–15 тысяч долларов). Даже с небольшим стартовым капиталом многим удается развить крупный и успешный сельскохозяйственный бизнес. Предлагаются владения и поменьше, несложно приобрести участок и до 20 соток. Правда, выгодней вести сельскохозяйственный бизнес на крупных участках, со своей техникой, хорошими специалистами, оборудованием.
На что следует обратить внимание при выборе земли под сельское хозяйство:
- Документация – подлинность бумаг, законность сделки.
- Подъездные пути – насколько удобно добираться.
- Соседство – какими видами деятельности занимаются на соседних участках, где проходят границы.
- Коммуникации рядом – вода, электричество.
- Рельеф местности – равнинный, холмистый.
- Ухоженность участка, что растет – трава, деревья, овощные, зерновые культуры.
- Экологичность.
- Близость инфраструктуры.
- Предназначение – сельскохозяйственные земли или под ИЖС, дачное строительство (не относятся ли к заповедной зоне).
- Качество земли (чернозем, нет ли заболоченности).
Землю покупать выгодно в любые времена через ресурс zempskov.ru . Даже если захочется сменить вид деятельности, их всегда можно продать, а цена вырастет. Кроме того, сельскохозяйственные земли практически не требуют вложений, если они не используются.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
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