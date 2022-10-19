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Экономика

Псковичам рассказали о привлекательности сельхозземель в регионе

Сельскохозяйственные земли в Псковской области – это перспективное вложение в будущее, на них можно построить прибыльный бизнес. Виды деятельности могут быть различными, здесь выращивают зерновые и овощные культуры (пшеницу, картофель, капусту), открываются животноводческие и перерабатывающие предприятия.

Особенно актуальным стал вопрос агропромышленной деятельности в период, когда ожидается мировой продовольственный кризис. Человек может прожить без техники, дорогих ремонтов и машин, но не без еды. На собственных землях сельскохозяйственного предназначения в Псковской области удастся отлично зарабатывать и даже стать богатым, ощущая уверенность в будущем.

Преимущества земель сельскохозяйственного назначения в Псковской области:

  • преобладают черноземы;
  • отличный климат – нежаркое лето и мягкая зима, много осадков в теплое время года;
  • невысокая цена за сотку, гектар;
  • в непосредственной близости есть объекты инфраструктуры;
  • экологически чистая местность;
  • большой выбор (по качеству, размеру, прочим критериям);
  • для роста культур идеальные условия – в Псковской области два крупных заповедника;
  • близость к Белоруссии, Латвии, Эстонии, Ленинградской области.

Однозначно можно сказать, что земли в этой местности перспективны, и стоимость их растет. Вложения могут стать и хорошей инвестицией, отмечают эксперты в этой области.

Некоторые участки уже практически готовы для ведения сельскохозяйственной деятельности, на них есть необходимые сооружения, подведено водоснабжение и электричество.

Цена земель в Псковской области

Участок размером в 7 гектаров можно купить по цене от 190 до 800 тысяч рублей (3–15 тысяч долларов). Даже с небольшим стартовым капиталом многим удается развить крупный и успешный сельскохозяйственный бизнес. Предлагаются владения и поменьше, несложно приобрести участок и до 20 соток. Правда, выгодней вести сельскохозяйственный бизнес на крупных участках, со своей техникой, хорошими специалистами, оборудованием.

На что следует обратить внимание при выборе земли под сельское хозяйство:

  • Документация – подлинность бумаг, законность сделки.
  • Подъездные пути – насколько удобно добираться.
  • Соседство – какими видами деятельности занимаются на соседних участках, где проходят границы.
  • Коммуникации рядом – вода, электричество.
  • Рельеф местности – равнинный, холмистый.
  • Ухоженность участка, что растет – трава, деревья, овощные, зерновые культуры.
  • Экологичность.
  • Близость инфраструктуры.
  • Предназначение – сельскохозяйственные земли или под ИЖС, дачное строительство (не относятся ли к заповедной зоне).
  • Качество земли (чернозем, нет ли заболоченности).

Землю покупать выгодно в любые времена через ресурс zempskov.ru . Даже если захочется сменить вид деятельности, их всегда можно продать, а цена вырастет. Кроме того, сельскохозяйственные земли практически не требуют вложений, если они не используются.

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