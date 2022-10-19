Великолукская мясная продукция может конкурировать с белорусской
Великолукские мясные изделия могут конкурировать с белорусской продукцией. Об этом сообщил коммерческий директор ТМ «Красное знамя» Антон Носов на круглом столе в медиацентре ПАИ.
«Нам тяжело с ними конкурировать по цене, но можем по качеству», - отметил он.
Мясные изделия также планируется продавать в Москве и Санкт-Петербурге. При этом, по его словам, у производителей возникают определённые проблемы с заключением договора с торговыми сетями.
Начальник отдела продаж СПСК «Своё» Юрий Петров добавил, что на сегодняшний день великолукское предприятия выходит за пределы города и в приоритете — Псков.
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