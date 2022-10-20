Работу Псковской гордумы нового созыва обсуждают в медиацентре ПАИ

12:03, 20 октября 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвященная работе Псковской городской Думы нового созыва.

Какие цели и задачи стоят перед депутатами, как распределились задачи между заместителями председателя Псковской гордумы, почему депутаты должны все время учиться, как проходит конкурс на замещение должности главы города?

На эти и другие вопросы ответят председатель Думы Александр Гончаренко и его заместители Владимир Воробьев, Михаил Иванов и Ольга Федорова.