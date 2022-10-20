Работу Псковской гордумы нового созыва обсуждают в медиацентре ПАИ
В медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвященная работе Псковской городской Думы нового созыва.
Какие цели и задачи стоят перед депутатами, как распределились задачи между заместителями председателя Псковской гордумы, почему депутаты должны все время учиться, как проходит конкурс на замещение должности главы города?
На эти и другие вопросы ответят председатель Думы Александр Гончаренко и его заместители Владимир Воробьев, Михаил Иванов и Ольга Федорова.
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