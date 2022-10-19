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Происшествия

Псковские пенсионерки передали аферистам более двух миллионов рублей

Злоумышленники обманули пять пенсионерок в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 19 октября в Пскове четырем горожанкам 1937, 1939 и 1948 годов рождения в разное время позвонили незнакомцы и заявили, что их дочь, внук, сын и внучка соответственно совершили ДТП. Для решения возникших трудностей псковичкам посоветовали заплатить опеределенные суммы. 

А 14 октября подобный звонок поступил женщине 1948 года рождения, жительнице поселка Плюсса. Злоумышленник представился ее сыном и сообщил, что из-за ДТП попал в беду и ему нужна финансовая поддержка.

«Пожилые женщины без колебаний поверили им и передали в общей сложности более двух миллионов рублей прибывшим к ним по месту жительства курьерам. В силу возраста и состояния здоровья какие-либо характерные их приметы они запомнить не смогли. Когда потерпевшие поняли, что их ввели в заблуждение, они обратились за помощью в полицию», - рассказали в ведомстве.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По имеющимся сведениям, неустановленные пока мошенники звонили и другим жителям региона.   

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