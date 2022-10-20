Ольга Федорова отметила важность благоустройства дворов в Пскове

13:48, 20 октября 2022, ПАИ

Важно развивать не только общественные пространства города, но и приводить в порядок места, где люди проводят большое количество времени, сказала заместитель председателя Псковской городской Думы Ольга Федорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Она отметила, что ничего принципиально нового в социальном блоке с приходом очередного созыва Думы нет. «Ранее говорилось о развитии города, украшении, современном облике города, все это в развитии. Но речь идёт не только об общественных территориях, которые у всех на виду, но и о своей малой родине: родном дворе, дорогах, междворовых проездах, асфальте перед домом, детских площадках», — рассказала она.

Депутат отметила, что необходимо благоустраивать не только общественные пространства. «В центр люди выбираются только по большим праздникам, а большая часть жизни проходит вот у этого магазина, у этой детской площадки, у этой автостоянки. Все это нужно», — сказала она.