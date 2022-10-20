Псковичи стали призёрами соревнований по адаптивному конному спорту
Соревнования по адаптивному конному спорту проходили в Сочи с 13 по 16 октября. Псковскую область представляли три всадника. Об этом сообщается в группе МБУ «СШОР «Надежда» в соцсети «ВКонтакте».
В этом году было порядка 80 участников из 13 регионов России. Псковские спортсмены достойно представили свой регион.
Сергей Иванов занял первое место в программе специальной Олимпиады «Рабочая тропа», Дарья Русяева стала лучшей в паралимпийской выездке. Также ребята завоевали третье место в эстафете по программе «Объединённый спорт». Иван Пятериков назван победителем в паралимпийской езде «Начало выездки, тест А».
«Тренер Кристина Соловьева приняла участие в семинаре под руководством Демченко Елены Владимировны, судьи всероссийской категории. Получила много ценной информации, попрактиковалась в судействе и повысила квалификацию», - рассказали в школе.
Кроме того, Иван Пятериков прошел классификацию и получил карточку, где прописан уровень, в котором он сможет в дальнейшем выступать, и указаны разрешённые ему вспомогательные средства управления лошадью.
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