Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании

16:13, 20 октября 2022, ПАИ

Премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Лиз Трасс подтвердила свою отставку. Официальное заявление главы правительства Соединенного Королевства транслировал телеканал Sky News, пишет Lenta.ru.

Сообщая о принятом решении, Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

«Поэтому я связалась с Его Величеством Королем (Карлом III), чтобы оповестить его, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии», — сказала Трасс, пробывшая в должности премьера 44 дня.

Глава правительства упомянула, что будет продолжать выполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назван ее преемник на этой должности. По ее словам, выборы пройдут уже на следующей неделе.

О том, что Трасс планирует покинуть занимаемую должность, ранее уведомил телеканал Sky News. Отмечалось, что некоторые депутаты-тори публично призывали Трасс к отставке, однако многие другие в частном порядке предположили, что «ее время истекло».

19 октября британский премьер выступила в Палате общин, признав свои ошибки в предложенном ранее экономическом плане, но отказавшись уходить в отставку. «Я боец, а не трус», — заявила она.

Лиз Трасс была избрана новым премьер-министром Великобритании и лидером партии консерваторов, набрав 57,4 процента голосов, обойдя таким образом другого претендента на пост премьера, бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака. Ее предшественником был Борис Джонсон, покинувший пост из-за скандала и политического кризиса.