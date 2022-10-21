Тройное ДТП произошло в Псковском районе

13:57, 21 октября 2022, ПАИ

Три автомобиля столкнулись в деревне Неелово-1 Псковского района. На улице Новой не смогли разъехаться автомобили Nissan X-Trail, Volkswagen Golf и Mitsubishi ASX.

Пострадавших нет.

Прибывшие на место ДТП спасатели обесточили автомобили. Также здесь работают бригада скорой помощи и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.