Тройное ДТП произошло в Псковском районе
Три автомобиля столкнулись в деревне Неелово-1 Псковского района. На улице Новой не смогли разъехаться автомобили Nissan X-Trail, Volkswagen Golf и Mitsubishi ASX.
Пострадавших нет.
Прибывшие на место ДТП спасатели обесточили автомобили. Также здесь работают бригада скорой помощи и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
20 октября 2022
Псковский суд вынес приговор предпринимателю по резонансному ДТП со смертельным исходом