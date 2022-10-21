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Общество

Около двух тысяч раз пожаловались псковичи на нарушение прав в сфере торговли

1952 жалоб на нарушение прав потребителей в сфере розничной торговли поступило от псковичей в Роспотребнадзор за 9 месяцев. Около четверти из них содержат вопросы, касающиеся дистанционной торговли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Из числа обращений, касающихся сферы оказания услуг потребителям, на первом месте находится сфера ЖКХ с 216 обращениями. По теме бытового обсуживания зарегистрировано 174 обращения, а в сфере услуг связи - 99 обращений. Также поступали обращения, касающиеся финансовых, туристских, гостиничных, медицинских и иных услуг.

Всего за 9 месяцев этого года в региональный Роспотребнадзор поступило 3750 обращений граждан. 814 из них касались вопросов обеспечения санитарно-пидемиологического благополучия населения, 2936 - вопросов защиты прав потребителей. Все были рассмотрены в установленные сроки.

Из 1394 обращений, поступивших в письменной форме, 236 было направлено по подведомственности в иные органы. «Основанием для проведения контрольных мероприятий послужило 32 письменных обращения, 6 обращений послужило основанием для проведения административных расследований. По фактам нарушений, выявленных в ходе рассмотрения обращений, составлено 6 протоколов об административном правонарушении», — говорится в сообщении. 

По итогам рассмотрения 16 обращений граждан было принято решение о подаче исковых заявлений в защиту их нарушенных прав в рамках статьи 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» и Федерального закона от 21.11.2011 года № 324-ФЗ.

124 обращения послужили основанием для принятия мер предупредительного характера в виде предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, направленных хозяйствующим субъектам.

141 раз псковичи пожаловались на условия проживания граждан в жилых помещениях. Не теряют актуальность и вопросы соблюдения обязательных требований, при реализации и производстве пищевых продуктов и пищевых добавок, где отправили 112 обращений. По вопросы сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления обратились 55 раз, а по вопросам о питьевой воде и питьевом водоснабжении населения - 38 раз.

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