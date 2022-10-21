Псковский лён стал популярен в Удмуртии

16:21, 21 октября 2022, ПАИ

Псковский лён пользуется популярностью в Удмуртии. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ заявила временно исполняющая обязанности ректора Великолукской сельскохозяйственной академии, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Юлия Федорова.

Она отметила, что псковские селекционеры не остановили работы в данном направлении. В настоящее время у них «в портфеле» порядка 20 сортов псковского льна.

«На территории Псковского района работает Федеральный научный центр лубяных культур, туда входит и привычный нам Псковский институт сельского хозяйства. Эти ребята самоотверженно трудятся над созданием новых сортов. Эти сорта востребованы на территории не только Псковской области, тут они даже скорее не востребованы», — рассказала Юлия Федорова.

Она обратила внимание, что основной потребитель псковского льна — Удмуртия: «Псковские сорта возделывают у них, они пользуются популярностью».

По ее мнению, проблемы заключаются в производственной части и в том, что у местного бизнеса псковский лён не востребован.