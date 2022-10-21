Минюст пополнил списки иноагентов
Минюст пополнил списки физических лиц – иноагентов, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
В списки включили кинопродюсера Александра Роднянского и экс-депутата Госдумы Илью Пономарева.
В список также внесены активист Руслан Габбасов, политик Семён Кочкин, журналист Илья Шуманов, журналист Людмила Шадрина, Екатерина Босова и журналисты Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.
В графе о деятельности указана политическая, в сведениях об иностранных источниках — Украина, «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом, у Габбасова и Шуманова), Deutsche Welle (признано в РФ иноагентом, у Шадриной и Плющева).
Также Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов российского писателя и журналиста Михаила Зыгаря.
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