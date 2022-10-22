Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

В Финляндии планируют запретить россиянам покупку недвижимости

Фото: Global Look Press

Вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью для россиян изучит правительство Финляндии. Об этом в беседе с газетой Aamulehti заявил министр обороны страны Антти Кайкконен.

Он отметил, что данный вопрос ранее не изучали, а финский кабмин не принимал никаких решений по этому поводу. При этом в Минобороны страны задумались об ограничениях в сфере недвижимости для граждан РФ.

Согласно законопроекту, Минобороны Финляндии получит право выяснять происхождение финансирования покупок имущества. Также министерство сможет запретить россиянам приобретение недвижимости, если сочтёт, что такая сделка представляет угрозу национальной безопасности, уточняет «Газета.ру».

Однако предварительное мнение, по словам Кайкконена, таково, что «возможный полный запрет поднимает значительные конституционные вопросы». Как заявили в канцелярии кабмина, ввести такой запрет будет крайне сложно, поскольку подобный закон может нарушить Конституцию страны и будет дискриминацией одной нации, что станет ущемлением основных прав и свобод.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 октября 2022

В Финляндии планируют запретить россиянам покупку недвижимости
21 октября 2022

«Единая Россия» открыла отделения в ДНР и ЛНР
20 октября 2022

Председатель Псковской гордумы рассказал об обучении местных депутатов
20 октября 2022

Александр Гончаренко — о работе гордумы: Стоит задача объединить опыт и молодой задор

20 октября 2022

Работу Псковской гордумы нового созыва обсуждают в медиацентре ПАИ
20 октября 2022

Кристина Лунёва возглавит областное управление общественных проектов
19 октября 2022

Названы требования к кандидатам на пост главы Пскова
18 октября 2022

Глава Великих Лук Николай Козловский принял присягу

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...