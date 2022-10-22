В Финляндии планируют запретить россиянам покупку недвижимости

12:36, 22 октября 2022, ПАИ

Вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью для россиян изучит правительство Финляндии. Об этом в беседе с газетой Aamulehti заявил министр обороны страны Антти Кайкконен.

Он отметил, что данный вопрос ранее не изучали, а финский кабмин не принимал никаких решений по этому поводу. При этом в Минобороны страны задумались об ограничениях в сфере недвижимости для граждан РФ.

Согласно законопроекту, Минобороны Финляндии получит право выяснять происхождение финансирования покупок имущества. Также министерство сможет запретить россиянам приобретение недвижимости, если сочтёт, что такая сделка представляет угрозу национальной безопасности, уточняет «Газета.ру».

Однако предварительное мнение, по словам Кайкконена, таково, что «возможный полный запрет поднимает значительные конституционные вопросы». Как заявили в канцелярии кабмина, ввести такой запрет будет крайне сложно, поскольку подобный закон может нарушить Конституцию страны и будет дискриминацией одной нации, что станет ущемлением основных прав и свобод.