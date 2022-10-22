Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о мерах поддержки граждан, призванных по частичной мобилизации. Документ, опубликованный в субботу, предполагает налоговые каникулы для таких граждан.
Постановление, в частности, продлевает для мобилизованных и организаций, где они являются единственными учредителями, сроки оплаты налогов, за исключением НДФЛ, а также страховых взносов и различных сборов на период пребывания на службе и в течение трёх месяцев после неё. Кроме того, на этот период будут приостановлены налоговые проверки таких фирм.
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