Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных

17:08, 22 октября 2022, ПАИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о мерах поддержки граждан, призванных по частичной мобилизации. Документ, опубликованный в субботу, предполагает налоговые каникулы для таких граждан.

Постановление, в частности, продлевает для мобилизованных и организаций, где они являются единственными учредителями, сроки оплаты налогов, за исключением НДФЛ, а также страховых взносов и различных сборов на период пребывания на службе и в течение трёх месяцев после неё. Кроме того, на этот период будут приостановлены налоговые проверки таких фирм.