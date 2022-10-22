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Политика

100 тысяч долларов получат те, кто сможет взломать Telegram

Мессенджер Telegram объявил конкурс на проверку надёжности смарт-контракта, который ляжет в основу платформы для выставления на аукцион уникальных имён пользователей. Нашедший серьёзную уязвимость сможет выиграть до 50 тысяч долларов, говорится в сообщении официального канала мессенджера о конкурсах.

«Только что был опубликован смарт-контракт, который Telegram будет использовать для выставления своих имён пользователей на аукцион. Любой желающий может проанализировать смарт-контракт на предмет потенциальных недостатков безопасности. Тот, кто сможет обнаружить серьёзную проблему безопасности в течение следующих 70 часов, может выиграть до 50 тысяч долларов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что призовой фонд конкурса составляет до 100 тысяч долларов. «Вознаграждение зависит от серьёзности обнаруженных проблем и потенциально может варьироваться от 200 долларов за незначительные корректировки кода до 50 тысячи долларов за серьёзные недостатки, например за поведение, которое может обойти логику и условия смарт-контракта, чтобы переназначить права собственности на активы», — уточняется в сообщении.

В конце августа основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление аукциона имён пользователей, на котором владельцы уникальных никнеймов смогут передавать их в защищённых сделках с обеспеченным смарт-контрактами правом собственности. Позднее, 20 октября, на официальном канале Telegram об именах пользователей появилась информация, что этап разработки платформы почти завершён.

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