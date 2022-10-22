Ракета-носитель стартовала с космодрома Восточный

23:15, 22 октября 2022, ПАИ

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с первым спутником орбитальной группировки «Сфера» - «Скиф-Д» - и тремя спутниками связи «Гонец-М» стартовала с космодрома Восточный, передает корреспондент «Интерфакса».

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и четырьмя космическими аппаратами стартовала штатно в 22:57 мск с площадки 1С космодрома Восточный.

Этот запуск стал первым для ракет-носителей семейства «Союз-2» на полностью экологичном топливе нафтил.

Демонстрационный спутник «Скиф-Д» предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса. Он будет выведен на среднюю круговую орбиту высотой 8070 км.

Космические аппараты «Гонец-М» используются для организации подвижной спутниковой связи, сбора и передачи данных от датчиков промышленного и экологического мониторинга, определения местоположения подвижных объектов.

«Общая масса четырех аппаратов составляет около тонны», - сообщали в госкорпорации «Роскосмос».

В орбитальную группировку «Сфера» войдут пять спутниковых группировок связи - «Ямал», «Экспресс-РВ», «Экспресс», «Скиф» и «Марафон» и пять спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли - «Беркут-Х», «Беркут-О», «Беркут-ВД», «Беркут-С» и «Смотр».