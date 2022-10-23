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Политика

Шойгу оповестил зарубежных коллег о возможной провокации Киева с «грязной бомбой»

Фото: ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар провели телефонный разговор. Об этом сообщили Минобороны РФ, пишет ТАСС.

«23 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара. Обсуждалась ситуация на Украине. Генерал армии Шойгу сообщил турецкому коллеге о своей озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы», — сообщили в ведомстве.

Ранее Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию на Украине и тоже донёс до министра информацию о возможной провокации со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Также он пообщался по телефону с министром обороны Британии Беном Уоллесом и рассказал о возможной провокации. 

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