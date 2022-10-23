Военкор Семен Пегов ранен и госпитализирован в Донецк

19:30, 23 октября 2022, ПАИ

Военный корреспондент Семен Пегов госпитализирован в Республиканский травматологический центр (РТУ) Донецка с ранением в ногу, сообщили ТАСС сотрудники медицинского учреждения.

«У него минно-взрывная травма, повреждена стопа», - сообщили в РТУ.

Там добавили, что в ближайшие часы журналисту проведут операцию. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

После сообщений в соцсетях о ранении военкора Семена Пегова Евгений Поддубный сообщил, что угрозы жизни для журналиста нет.

Отметим, что на передовой у села Водяное военкор получил ранение в ногу от мины «лепесток».