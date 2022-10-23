Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Военкор Семен Пегов ранен и госпитализирован в Донецк

Военный корреспондент Семен Пегов госпитализирован в Республиканский травматологический центр (РТУ) Донецка с ранением в ногу, сообщили ТАСС сотрудники медицинского учреждения.

«У него минно-взрывная травма, повреждена стопа», - сообщили в РТУ.

Там добавили, что в ближайшие часы журналисту проведут операцию. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

После сообщений в соцсетях о ранении военкора Семена Пегова Евгений Поддубный сообщил, что угрозы жизни для журналиста нет.

Отметим, что на передовой у села Водяное военкор получил ранение в ногу от мины «лепесток».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 октября 2022

Контроль цен на военную одежду и снаряжение провели в Пскове
23 октября 2022

Санкции против умершей Елены Образцовой предложили ввести на Украине
23 октября 2022

Военкор Семен Пегов ранен и госпитализирован в Донецк
23 октября 2022

Шойгу оповестил зарубежных коллег о возможной провокации Киева с «грязной бомбой»
23 октября 2022

Линии обороны возводят в российских регионах
22 октября 2022

Игорь Дитрих: От увиденного наворачиваются слёзы
22 октября 2022

Два человека погибли при обстреле ВСУ белгородского города Шебекино
22 октября 2022

В Финляндии планируют запретить россиянам покупку недвижимости

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...