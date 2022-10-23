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Политика

Санкции против умершей Елены Образцовой предложили ввести на Украине

Оперная певица Елена Образцова. Архивное фото. Фото: Владимир Вяткин

Международная экспертная группа, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, предложила Украине ввести санкции против известных россиян, среди которых оказалась оперная певица Елена Образцова, умершая в 2015 году. Список опубликован на сайте президента Украины.

Елена Образцова попала в список так называемой дорожной карты индивидуальных санкций против российских физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую политику в отношении Украины. Группа Ермака — Макфола потребовала от стран Запада введения санкций против россиян из их списка.

Также среди знаменитостей, которых Украина посчитала опасными, оказались певица Клава Кока, рэпер Тимати, певец Николай Басков, музыкант Игорь Бутман, певица Юлия Чичерина, музыкант Валерий Кипелов, певец Сергей Лазарев и другие. Всего в списке 166 российских звезд.

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