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Политика

Благотворительный концерт в поддержку СВО прошёл в Красногородске

Благотворительный концерт в поддержку наших военнослужащих, выполняющих спецоперацию, состоялся в районном Доме культуры Красногородска, сообщает газета «Заря».

Концерт посетили люди старшего поколения, родители с детьми, молодёжь. В выступлении участвовали творческие коллективы и исполнители со всего Красногородского района. Звучали стихи и песни о любви к Родине, о великой России и патриотизме. Единение всех людей, участников концерта и зрителей, ощущалось как никогда.

 

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