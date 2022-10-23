Благотворительный концерт в поддержку СВО прошёл в Красногородске

23:25, 23 октября 2022, ПАИ

Благотворительный концерт в поддержку наших военнослужащих, выполняющих спецоперацию, состоялся в районном Доме культуры Красногородска, сообщает газета «Заря».

Концерт посетили люди старшего поколения, родители с детьми, молодёжь. В выступлении участвовали творческие коллективы и исполнители со всего Красногородского района. Звучали стихи и песни о любви к Родине, о великой России и патриотизме. Единение всех людей, участников концерта и зрителей, ощущалось как никогда.