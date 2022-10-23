Благотворительный концерт в поддержку СВО прошёл в Красногородске
Благотворительный концерт в поддержку наших военнослужащих, выполняющих спецоперацию, состоялся в районном Доме культуры Красногородска, сообщает газета «Заря».
Концерт посетили люди старшего поколения, родители с детьми, молодёжь. В выступлении участвовали творческие коллективы и исполнители со всего Красногородского района. Звучали стихи и песни о любви к Родине, о великой России и патриотизме. Единение всех людей, участников концерта и зрителей, ощущалось как никогда.
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