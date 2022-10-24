Почти половина псковичей выступает против запрета WhatsApp для работы

09:59, 24 октября 2022, ПАИ

Почти каждый второй житель Пскова против запрета на использование WhatsApp в служебных целях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе SuperJob.

Депутаты Госдумы призвали ввести запрет на использование WhatsApp российскими госслужащими в служебных целях. SuperJob выяснил, как часто псковичи используют этот мессенджер по работе и готовы ли от него отказаться.

Так, 72% работающих псковичей используют WhatsApp в служебных целях. Женщины чаще мужчин общаются по работе в мессенджере с руководством, коллегами, партнерами и клиентами (79% против 67% соответственно).

Почти каждый второй пскович, использующий WhatsApp в служебных целях, выступает против запрета на использование мессенджера (49%). 24% опрошенных проголосовали «за». Причем мужчины вдвое чаще женщин хотят, чтобы WhatsApp был объявлен незаконным способом служебной коммуникации (32% против 15%). В то же время, в случае принятия запрета, лишь 3 из 10 опрошенных не будут удалять рабочие контакты в WhatsApp. 53% псковичей, использующих мессенджер по работе, готовы отказаться от него.