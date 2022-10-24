IKEA нашла потенциальных покупателей своих фабрик в России

18:00, 24 октября 2022, ПАИ

Компания IKEA нашла потенциальных покупателей своих фабрик в России. Об этом сообщает портал 78.ru.

Сегодня на осмотр в Тихвин приедут представители сразу шести компаний. Презентация фабрик будет проводиться в течение трёх дней. Каждый день — по две фирмы. С понедельника по среду кандидаты будут осматривать фабрики в Тихвине и Новгороде, на следующей неделе — в Вятке.

Известно, что все потенциальные покупатели из России. При этом все кандидаты соблюдают полную анонимность — они одеты в рабочие жилетки без опознавательных знаков.

В марте группа компаний «Интер Икеа» объявила о приостановке бизнеса в России и Белоруссии. 15 июня в компании сообщили о продаже четырёх фабрик в РФ.

Напомним, что IKEA приостановила работу своих магазинов в России на фоне спецоперации на Украине. При этом в конце августа IKEA отказалась от планов продавать российский бизнес и заявила о возобновлении работы в течение двух лет.