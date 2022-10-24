Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

IKEA нашла потенциальных покупателей своих фабрик в России

Компания IKEA нашла потенциальных покупателей своих фабрик в России. Об этом сообщает портал 78.ru.

Сегодня на осмотр в Тихвин приедут представители сразу шести компаний. Презентация фабрик будет проводиться в течение трёх дней. Каждый день — по две фирмы. С понедельника по среду кандидаты будут осматривать фабрики в Тихвине и Новгороде, на следующей неделе — в Вятке.

Известно, что все потенциальные покупатели из России. При этом все кандидаты соблюдают полную анонимность — они одеты в рабочие жилетки без опознавательных знаков.

В марте группа компаний «Интер Икеа» объявила о приостановке бизнеса в России и Белоруссии. 15 июня в компании сообщили о продаже четырёх фабрик в РФ.

Напомним, что IKEA приостановила работу своих магазинов в России на фоне спецоперации на Украине. При этом в конце августа IKEA отказалась от планов продавать российский бизнес и заявила о возобновлении работы в течение двух лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

24 октября 2022

Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением готовых квартир
23 октября 2022

Контроль цен на военную одежду и снаряжение провели в Пскове
22 октября 2022

Синтез алмазов проводят в Псковской области благодаря содействию ОЭЗ «Моглино»

22 октября 2022

Свыше 11 миллиардов частных инвестиций привлекла управляющая компания «Моглино»
22 октября 2022

ОЭЗ «Моглино» улучшает инфраструктуру Псковской области
22 октября 2022

ОЭЗ «Моглино» планирует привлечь новых резидентов в Псковскую область
22 октября 2022

Свыше 2,5 миллиарда рублей составил объём инвестиций резидента ОЭЗ «Моглино»
22 октября 2022

Генеральный директор ООО «Титан-Полимер» поздравил с юбилеем ОЭЗ «Моглино»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...