Лучшие госслужащие Псковской области получат вознаграждение

13:58, 25 октября 2022, ПАИ

Заседание финального этапа конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» состоялось 24 октября в правительстве региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного правительства.

Шестерка финалистов, набравшая наибольшее количество баллов по итогам первого этапа, представила на суд жюри свои проектные работы по темам: «Я лучший государственный гражданский служащий» или «Моя работа важна».

Победителями конкурса будут признаны участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам двух этапов конкурса. Их наградят именными грамотами, памятными нагрудными знаками «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» и денежным вознаграждением.

Напомним, проект направлен на повышение престижа государственной гражданской службы и выявление перспективных специалистов. Инициатором конкурса выступил губернатор Михаил Ведерников.