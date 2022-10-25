Почти 160 тысяч тонн молока произвели в Псковской области с начала года

17:57, 25 октября 2022, ПАИ

233 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, 157 тысяч тонн молока, 58,6 млн штук яиц произвели в хозяйствах Псковской области за январь - сентябрь 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой сократилось на 11,6 %, яиц - на 8,2 %, производство молока выросло на 2,3 %.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей региона на конец сентября 2022 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого - 60,4 тысячи голов, в том числе коров - 29,7 тысячи, свиней – 1206,2 тысячи, овец и коз – 28,7 тысячи голов.

По сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 2,4 %, из него коров – на 3,3 %, свиней - на 19,6 %, овец и коз - на 10,4 %.