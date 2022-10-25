Правительство РФ выделило Псковской области деньги на балансировку бюджета

00:02, 26 октября 2022, ПАИ

Кабмин РФ в 2022 году выделит девяти регионам суммарно 8,492 миллиарда рублей на обеспечение сбалансированности их бюджетов, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщило РИА Новости

«Выделить Минфину России в 2022 году на предоставление бюджетам Российской Федерации дотаций на поддержку мер обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов… бюджетные ассигнования в размере 6,627 миллиарда рублей», — сообщается во втором постановлении. Средства пойдут в бюджеты Ингушетии, Калмыкии, Удмуртии, Забайкальского края, Псковской области, Ульяновской области и Еврейского автономного округа.

Минфину поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных ассигнований с предоставлением доклада до 1 марта 2023 года.

Кроме того, 1,865 миллиарда рублей пойдут в бюджеты Тывы и Северной Осетии.