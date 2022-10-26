В Пскове по горячим следам раскрыли грабеж

12:11, 26 октября 2022, ПАИ

Грабеж раскрыли по горячим следам псковские полицейские. Об Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 октября в квартире на улице Красноармейской двое мужчин насильно похитили у 29-летнего горожанина его мобильный телефон, беспроводные наушники и наручные часы. Потерпевший обратился в полицию за помощью, сообщили

Сотрудники полиции сумели установить личности подозреваемых. Ими оказались 30-летний безработный пскович и 23-летний безработный, ранее судимый за кражу житель Порховского района. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проводится расследование.