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Семья из Струг Красных сумела получить необычный урожай

В Стругах Красных вырастили грецкий орех и получили плоды. Фото: Виктор Кононов

Газета «Струги» рассказала читателям о небычном урожае, который вырастила в Струго-Красненском районе семья Кононовых.

Около 40 лет назад супруги посадили на своём участке грецкий орех, который вырос, но в течение всего этого времени не плодоносил. И вот спустя почти четыре десятилетия на дереве появились плоды. Семейная чета Кононовых поспешила отправить фотографии первого урожая в районную газету.

Добавим, что грецкий орех в диком состоянии произрастает в Закавказье, особенно в западной части, а также в Талышских горах. Помимо этого, он растёт в северном Китае, в северной Индии, на Тянь-Шане, в Иране, в Малой Азии, на Балканах, на Украине, в южной части России и в Греции. Климат Псковской области для этого растения слишком прохладен, поэтому удивительно, что плоды успели вызреть.

Высокая концентрация железа в грецких орехах помогает в борьбе с анемией и малокровием. Цинк и йод важны для здоровья кожи, волос, ногтей и щитовидной железы. Магний положительно влияет на состояние мочеполовой системы и обладает мочегонным эффектом. Содержит в себе мелатонин, а значит, способствует лучшему засыпанию. Но необходимо помнить, что грецкий орех является сильным аллергеном и употреблять его нужно с крайней осторожностью.

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