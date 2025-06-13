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Общество

В День России над Великими Луками воздухоплаватели развернули Знамя Победы

Знамя Победы пролетело над Великими Луками в День России, сообщается в телеграм-канале «Мечтай-Летай».

Фото: телеграм-канал «Мечтай-Летай»

Оно было развёрнуто воздухоплавателями над Великолукской крепостью во время Международной встречи воздухоплавателей и пронесено через весь город.

Знамя Победы было привезено с Алтая и предоставлено атаманом Сибирского казачьего общества Усть-Коксинского района Владимиром Романовым. Участники праздника отмечают, что с высоты полёта слышали восторженные крики и аплодисменты горожан, когда развернули знамя.

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