Владыка Тихон встретился со студентами Псково-Печерской духовной семинарии

22:46, 26 октября 2022, ПАИ

24 октября, в памятный для митрополита Тихона день — седьмую годовщину его возведения в епископский сан, прошла долгожданная встреча студентов Псково-Печерской духовной семинарии с владыкой-ректором. Об этом сообщили в семинарии.

Семинаристы долго готовились к разговору с правящим архиереем, о чём свидетельствовал внушительный список вопросов, включавших в себя не только темы, связанные с учебным процессом.

Встреча продолжалась более трёх часов, на протяжении которых митрополит Тихон давал пастырские наставления, делился личным священническим опытом, советовал, как сохранять мужество, терпение и усердие в борьбе со страстями и укреплять силу воли, которая необходима в духовной жизни. Были даны ответы на вопросы о будущем священника по окончании учёбы в семинарии, об устройстве студенческого совета, об открытии магистратуры, о миссионерской практике и паломнических поездках.

Владыка выразил своё личное отношение к непростой политической ситуации, сложившейся в России и мире, посоветовал думать и поступать по-христиански, рекомендовал чаще читать святых отцов и руководствоваться их поучениями.