В благоустройстве улицы Дружбы поможет фантазия молодых великолучан

23:08, 26 октября 2022, ПАИ

Конкурс благоустройства территории, расположенной на ул. Дружбы в Великих Луках, был объявлен в начале октября. Участвовать в нём по положению могли обучающиеся общеобразовательных учреждений, высшего и профессионального образования, дополнительного образования Великих Лук. Защита проектов состоялась 25 октября в «Кванториуме». Об этом рассказал информационно-деловой портал iliki.ru.

Тематикой будущего места отдыха и притяжения горожан стала концепция «Парк воздухоплавателей». Три недели плодотворной работы над макетами и презентациями провели воспитанники детских объединений «3Д-технологии» школы № 6, «Аддитивные технологии» Центра технического творчества, Клуб любителей воздухоплавания МБУДО ЦТТ и ВФ ПГУПС. Также работы представили ученики седьмой школы и кванторианцы «Хайтек цеха».

В жюри вошли директор школы № 13 Елена Чернозубова, председатель комитета по строительству, архитектуре и градостроительству администрации Великих Лук Анатолий Терех, практикующий архитектор Александр Горчаков, менеджер по связям с общественностью ДК им. Ленина Анна Быстрова и директор бизнес-инкубатора «Новация» Елена Ковалева.

Некоторые из конкурсантов, выполняя задание, погрузились в историю аэронавтики, у других наставниками были пилоты аэростатов Галина Стегалина и Максим Валуев: они являются педагогами допобразования в городе на Ловати.

Именно подопечные Галины Борисовны в итоге получили высшие баллы. «Про свой макет ребята не забывали даже ночью дома», — рассказала наставница. В проекте присутствуют пешеходные дорожки, которые, соединяясь, создают огромный воздушный шар, уникальные беседки в форме монгольфьеров и большая скульптура со стремящейся в небо оболочкой и дельтапланом.

Второе место досталось Полине Маковой, которая представляла Клуб любителей воздухоплавания: он заработал в сентябре на базе великолукского филиала ПГУПС и Центра технического творчества. Кроме практичного использования пространства с дорожками, спортивными площадками, огромной песочницей, точками распространения тематической сувенирной продукции, точками для малого бизнеса внимание было уделено деталям, например, оформлению скамеек с линией пульса, принимающей форму аэростата, и плафонами в форме воздушных шаров вместо стандартных фонарей освещения.

Однако в качестве центра всей парковой экспозиции был предложен уникальный музей воздухоплавания. При его реализации в предложенном виде можно уверенно сказать, что в России аналогов ему нет (в мировой практике он сравним с музеем в Альбукерке, США, Anderson Abruzzo Albuquerque International Balloon Museum. — Прим. ред.).

Жюри вручило победителям и участникам грамоты и презенты. Оценивающая комиссия также признала, что большинство деталей необходимо будет воплотить в жизнь при разработке технических заданий.

Надеемся, что на следующих этапах благоустройства территории на улице Дружбы продолжится диалог с молодёжью Великих Лук — столицы российского воздухоплавания.