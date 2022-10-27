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Общество

Псковские сотрудники МЧС принимают участие в акции «Мы вместе»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Волонтеры проекта «Мы вместе» запустили акцию взаимопомощи для семей мобилизованных и участников специальной военной операции. Сотрудники регионального управления МЧС принимают в ней активное участие, сообщили Псковскому агентству информаци в пресс-службе ведомства.

««Мы вместе» – это уже не просто акция, это символ единства и безмерной доброты людей, готовности быть рядом в трудную минуту. Стать сопричастным может каждый, приняв участие в сборе гуманитарной помощи, проявляя внимание и заботу к родным мобилизованных граждан, помогая в штабе, взяв на передержку питомцев и так далее», - отметили в управлении.

Общероссийский проект «Мы вместе» – добровольческое движение взаимопомощи гражданам в кризисных ситуациях. Волонтеры помогают всем, кто в этом нуждается: одиноким пенсионерам, многодетным семьям, людям с ОВЗ, жителям на самоизоляции, медикам и многим другим.

Так, в региональной и местных общественных приемных «Единой России» организован сбор гуманитарной помощи, в котором участвуют члены партии, общественники и другие неравнодушные граждане.

В формировании и погрузке принимают участие и сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области, а также студенты-добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

  • Фото с места
    Фото: Пресс-служба МЧС Росии по Псковской области
  • Фото с места
    Фото: Пресс-служба МЧС Росии по Псковской области
  • Фото с места
    Фото: Пресс-служба МЧС Росии по Псковской области
  • Фото с места
    Фото: Пресс-служба МЧС Росии по Псковской области
  • Фото с места
    Фото: Пресс-служба МЧС Росии по Псковской области
  • Фото с места
    Фото: Пресс-служба МЧС Росии по Псковской области

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