Псковские сотрудники МЧС принимают участие в акции «Мы вместе»

14:48, 27 октября 2022, ПАИ

Волонтеры проекта «Мы вместе» запустили акцию взаимопомощи для семей мобилизованных и участников специальной военной операции. Сотрудники регионального управления МЧС принимают в ней активное участие, сообщили Псковскому агентству информаци в пресс-службе ведомства.

««Мы вместе» – это уже не просто акция, это символ единства и безмерной доброты людей, готовности быть рядом в трудную минуту. Стать сопричастным может каждый, приняв участие в сборе гуманитарной помощи, проявляя внимание и заботу к родным мобилизованных граждан, помогая в штабе, взяв на передержку питомцев и так далее», - отметили в управлении.



Общероссийский проект «Мы вместе» – добровольческое движение взаимопомощи гражданам в кризисных ситуациях. Волонтеры помогают всем, кто в этом нуждается: одиноким пенсионерам, многодетным семьям, людям с ОВЗ, жителям на самоизоляции, медикам и многим другим.



Так, в региональной и местных общественных приемных «Единой России» организован сбор гуманитарной помощи, в котором участвуют члены партии, общественники и другие неравнодушные граждане.



В формировании и погрузке принимают участие и сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области, а также студенты-добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей.