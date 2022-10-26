Первый пошел: комитет по земельным ресурсам рассмотрел 45 вопросов

13:30, 27 октября 2022, ПАИ

Что делать с фонтаном у Рижской гостиницы? В каких целях собирается использовать Дом причта храм Святых Жен Мироносиц? Продолжит ли Театрально-концертная дирекция предоставлять скидки для детей из многодетных семей? Эти и многие другие вопросы рассмотрели депутаты комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством Григория Стороненкова.

Гора вопросов

Заседание комитета прошло довольно бодро и весело. 45 вопросов в повестке дня не давали депутатам заскучать. К 15-му вопросу председатель комитета Григорий Стороненков шутил о прелестях бюджетного комитета, на рассмотрение которого выносят обычно 2-4 вопроса, к 30-му вопросу радовался, когда отсутствовали редакционные правки, а к 40-му — начинал смеяться только от того, что в который раз приходилось повторять «кто за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы вынести данный вопрос на очередную сессию» и «кто за то, чтобы рекомендовать депутатам принять вопрос».

Присутствующий на заседании комитета председатель Думы Александр Гончаренко шутливо журил депутатов, что те за лето просто расслабились, а потом признался, что давненько не слышал, чтобы ему такое количество раз что-то рекомендовали.

Самым первым в повестке стоял вопрос о безвозмездной передаче в собственность православного прихода храма Святых Жен Мироносиц Дома причта, который находится на территории церкви.

«А как планируется использовать это здание?» - поинтересовался депутат Александр Баев. И тут же свой вопрос пояснил: мол, бывают случаи, когда просят помещения в пользование, а потом гостиницы в них открывают. Его поспешили заверить, что с этим зданием такого точно не произойдет — находится оно рядом с кладбищем и используется исключительно в религиозных целях уже с 1995 года.

«В нем расположена воскресная школа, кружки для детей и взрослых, проводит занятия местный хор, - пояснили представители городской администрации.- Собственно, эту деятельность приход намерен развивать и дальше».

Чей фонтан

Несмотря на то что в повестке дня было много вопросов, обсуждение вызвали лишь некоторые. Среди них — передача фонтана, расположенного у Рижской гостиницы, Специализированной службе для дальнейшего обслуживания.

«На него даже документов нет. Что вы будете передавать: два шара в луже?» - поинтересовался Борис Прилипкин, который работает главным инженером в данном казенном учреждении.

«Два шара же функционируют как фонтан», - возразили ему представители администрации, а заместитель главы администрации Пскова Павел Волков призвал поделиться предложениями, которые ситуацию изменят.

«Не знаю, - честно признался Борис Прилипкин. - Денег город на ремонт фонтана практически не выделяет, когда надо было снять шары, то у нас даже средств не было на приспособление для их снятия».

«Ну вы же ремонтируете фонтан за бюджетные деньги согласно смете, - вступила в разговор заместитель главы администрации Елена Жгут. - Такая смета была составлена в год проведения Ганзейских дней, деньги были выделены, и фонтан работал. Понято, что он в изношенном состоянии. В следующем году, когда будете проводить его обследование, какие деньги будут необходимы, они также будут выделены, поэтому говорить, что средства не выделяются, не надо». Больше вопросов по этой теме не возникло.

Рассматривая вопрос, касающийся передачи нежилого помещения, в котором раньше располагались МБУ «Жилище», МП «Лифтмонтажсервис», депутаты попросили администрацию подготовить информацию о ситуации на предприятии. Кроме того, поинтересовались, как обстоят дела с МБУ «Жилище», за которым числятся многомиллионные долги.

«Ликвидировать компанию без погашения долгов мы не можем, - пояснила Елена Жгут. - А долгов там действительно очень много, самый главный по электрике — это более 100 млн рублей. В городском бюджете таких средств никогда не было и нет».

«Не лягут ли эти долги на город?» - уточнил депутат Александр Баев.

«Нет, - успокоила его Елена Жгут. - Город не несет за них ответственность».

Детские дела

Много вопросов затрагивали работу детских садов и школ. Руководители образовательных учреждений просили дать им разрешение сдавать в аренду помещения физлицам, предпринимателям и организациям, которые проводят разного рода занятия с детьми. Это не только программы художественной, физкультурно-оздоровительной, туристической направленности, но и познавательной. В частности, в детских садах набирает популярность новый формат изучения разных предметов «Виртуальная энциклопедия». Руководители сразу нескольких образовательных учреждений заинтересованы в проведении таких занятий.

По словам депутата Юрия Бурлина, это увлекательные уроки, которые проходят с использованием современных технологии, в частности VR-очков, так полюбившихся как школьникам, так и дошколятам. «За такими занятиями будущее», - уверен он.

В ходе обсуждения услуг, предоставляемых детским сада и школам, был поднят вопрос о сотрудничестве учреждений образования с Театрально-концертной дирекцией. В свое время депутаты бились за то, чтобы организация, приходя в сады и школы, предоставляла скидки для детей из многодетных семей. Долго не могли прийти к компромиссу, но в итоге он был найден.

«Остались ли эти скидки для многодетной семей?» - уточнил Александр Баев.

Представители администрации сразу ответ дать не смогли, но обещали уточнить.

«И интересно, было ли это где-то закреплено», - поинтересовался вдогонку Григорий Стороненков.

В ходе заседания депутаты рассмотрели ряд вопросов имущественного характера. В частности, они выразили согласие на передачу в безвозмездное пользование областному управлению обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях системы видеонаблюдения, установленной по улице Леона Поземского и в парке Строителей, а также разрешили Городскому культурному центру сдавать свои помещения в аренду.

Все вопросы было рекомендовано вынесли на сессию Псковской городской Думы и рекомендовать к принятию депутатами. После рассмотрения заключительного, 45-го вопроса Григорий Стороненков пошутил: «И так все пять лет. Дорогие коллеги, сегодня состоялось заседание первого комитета, с чем всех и поздравляю».