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Общество

Увидеть Европу глазами Петра I предлагают псковичам

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Передвижная выставка Музея Мирового океана «Великое посольство Петра I. 1697–1698», посвященная юбилею русского царя-реформатора, открылась на пряслах Псковского кремля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Здесь представлен цикл постеров, рассказывающих о времени великого посольства Петра I и деятельности царя в этот период. «Эта выставка является межмузейным проектом, который был реализован, в первую очередь, благодаря Ассамблее петровских музеев России. В пространстве выставки впервые были собраны редкие, уникальные графические работы, которые позволили проиллюстрировать и оживить исторический материал», – рассказала автор выставки, старший научный сотрудник Музея Мирового океана Лариса Емельянова.

В создании выставки участвовало более 10 музеев России, которые предоставили из своих фондов и коллекций редкие гравюры, собранные в пространстве данной выставки. Цифровые изображения произведений художников и граверов, а также изученный сотрудниками Музея Мирового океана научный материал позволяют увидеть Европу конца XVII века глазами Петра I, представить подробный маршрут Великого посольства и сопровождавшие дипмиссию примечательные события и встречи.

Псков стал третьим регионом, куда приехала выставка. Ранее проект успел побывать в Казани и во Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке. Следующим городом, который примет выставку, станет Великий Новгород.

График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00. Касса работает до 19:30. Стоимость входа на прясла: 100 руб./чел. – взрослый, 50 руб./чел. – учащиеся, студенты. Дети до 16 – бесплатно.

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