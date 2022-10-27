Псковичей приглашают на тестовую экскурсию по городу

13:01, 27 октября 2022, ПАИ

2 ноября в 16:00 горожане могут принять участие в бесплатной тестовой экскурсии проекта «Будь здоров, неизведанный Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по туризму, участники экскурсии пройдут по малопопулярным, но живописным местам города с палками для скандинавской ходьбы.

Создатель проекта – ученик 7 класса Дмитрий Яковлев, победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Для участия необходимо до 1 ноября записаться по телефону 8 (8112) 299-788 (доб. 102).