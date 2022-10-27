Депутаты изменили процедуру избрания членов Общественной палаты

14:02, 27 октября 2022, ПАИ

Процедура избрания членов Общественной палаты Псковской области претерпела изменения – поправки в региональное законодательство, учитывающие сложившуюся практику применения, депутаты внесли на октябрьской сессии Собрания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Речь идёт о случаях досрочного выхода из состава палаты: если до окончания срока полномочий остаётся менее шести месяцев, избрание на освободившееся место производиться не будет. Исключением может стать только ситуация, при которой Общественная палата оказалась в неправомочном для принятия решений составе.

Напомним, действующий состав Общественной палаты был избран в 2021 году на четырёхлетний срок. Палата состоит из 36 человек, треть из которых избрали депутаты регионального парламента, треть – утвердил губернатор, оставшиеся 12 человек избраны самими членами Общественной палаты из числа кандидатов, предложенных местными общественными объединениями.